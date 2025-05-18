مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان تحتفي بيوم الأسر العالمي

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، فعالية مجتمعية بمناسبة يوم الأسر العالمي، بالتعاون بين جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ومكتبة أجيال المستقبل، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار جهود مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وسعيها المتواصل إلى ترسيخ مفاهيم الأمن الأسري والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة، ورؤية القيادة الرشيدة لعام المجتمع 2025.

وقدّمت الجهات المشاركة برامج متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة، تضمنت برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة»، الذي طرح محاور تربوية واجتماعية هادفة، بينما قدّمت مكتبة أجيال المستقبل أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأضفى مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، طابعاً تراثياً من خلال برنامج «إرث زايد التراثي»، الذي شارك بورشة عمل تحت عنوان «أيدينا تزرع وتلون»، ركزت على غرس مفاهيم الاستدامة لدى الأطفال وتعزيز وعيهم البيئي.

واستهدفت الفعالية أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا، بمشاركة فاعلة من شركاء استراتيجيين، من بينهم هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وإدارة مرور العين، ومؤسسة التنمية الأسرية، وجمعية المرأة سند الوطن، ومستشفى برجيل، ومركز موزة بنت سهيل للأطفال الاستثنائيين. وتضمنت الأنشطة ورشة توعوية حول السلامة العامة قدّمها الدفاع المدني، والتعرّف إلى «دورية السعادة»، إضافة إلى ورش تفاعلية أبرزها «اكتشفني بحب» و«التربية الإيجابية للأبناء»، إلى جانب أنشطة ترفيهية شملت الرسم على الوجه، وتوزيع الهدايا من مستشفى برجيل.