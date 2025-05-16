ورشة عن «التسامح» في مركز سالم بن حم الثقافي

اختتم مركز سالم بن حم الثقافي، بالتعاون مع مكتبات أبوظبي، برنامجه الثقافي التوعوي المخصص للطلبة، وامتد على مدار ثلاثة أسابيع،من خلال سلسلة من الورش التفاعلية التي هدفت إلى ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، وتعزيز وعي النشء بالثقافة والمعرفة.

وأُقيمت الورش ضمن البرنامج في مكتبة مركز سالم بن حم الثقافي، التي شكّلت بيئة تعليمية محفزة، أسهمت في تفعيل المشاركة الطلابية، وتقديم محتوى معرفي هادف. وجاءت الورشة الختامية بعنوان «التسامح - قيم إنسانية نبني بها المجتمع»، وقدمتها أخصائي أول المراجع والتعليم بمكتبة زايد المركزية، منى الكندي، حيث ركّزت على مفهوم التسامح كقيمة جوهرية في المجتمع الإماراتي، وأهميته في غرس ثقافة التفاهم، وقبول الآخر، ونبذ التعصب، كما تضمنت أنشطة حوارية تفاعلية، أسهمت في ترسيخ المفهوم لدى الطلبة بأسلوب مبسّط وواقعي، وشهدها عدد من التربويين والمثقفين وطلبة المدارس في مدينة العين.

انطلق البرنامج بورشة أولى بعنوان «كيف تؤسس مكتبتك الخاصة؟»، وجاءت الورشة الثانية بعنوان «الاستدامة - سلوك مستدام لحياة أفضل».