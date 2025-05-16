«زايد العليا» تختتم جولتها على مراكز للتخاطب في مصر

زارت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، في ختام جولتها التفقدية على عدد من مراكز التخاطب التي تشرف على تطويرها في جمهورية مصر العربية، من خلال برنامج «جسور أمل القابضة»، الذي تدعمه القابضة (ADQ)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، عن اعتزازه بما تم تحقيقه ضمن برنامج «جسور أمل القابضة»، الذي يعكس متانة التعاون الإنساني والتنموي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الجولة التفقدية، التي امتدت على مدى خمسة أيام، هدفت إلى متابعة سير العمل في مراكز التخاطب الجاري تطويرها في عدد من المحافظات المصرية، والاطلاع على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال من أصحاب الهمم، لاسيما ممن يعانون اضطرابات النطق والتواصل.