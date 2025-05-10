أحمد بن محمد يحضر أفراح المنصوري والمهيري

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، ومحمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما محمد سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وعامر محمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، إلى كريمتي جمعة محمد علي جمعة المهيري، وغانم سالم راشد بالفار المنصوري.

وقد هنّأ سموّه العريسين وذويهما وبارك لهما الزفاف، راجياً الله عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.