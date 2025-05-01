منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ 15 من الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل تخريج الدفعة الـ15 من طلاب الجامعة، التي ضمّت 251 خريجاً في مختلف برامج الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس في كلية التعليم الإلكتروني، وكلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وبرامج البحث العلمي والدراسات العليا.

وخلال الحفل، التقى سموّه نخبة من خريجي برامج الدكتوراه في الجامعة، ممن تميّزوا بإنجازاتهم الأكاديمية والبحثية، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة تطورهم العلمي، ودعم مسيرتهم المهنية.

وسلّم رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، مطر الطاير، ورئيس الجامعة، الدكتور منصور العور، بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، من الدفعة الـ15، التي ضمت 157 خريجاً في كلية إدارة الأعمال والجودة، (88 بدرجة الماجستير و69 بدرجة البكالوريوس)، و35 خريجاً في كلية التعليم الإلكتروني بدرجة الماجستير، و54 خريجاً في كلية الدراسات الصحية والبيئية (33 بدرجة الماجستير و21 بدرجة بكالوريوس)، وخمسة خريجين في برامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

وقال مطر الطاير: «انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للجامعة، تضع جامعة حمدان بن محمد الذكية نُصب أعينها تمكين أجيال جديدة من المبتكرين والمبدعين، وتزويدهم بالأدوات الكفيلة بتوسيع آفاق نجاحهم، وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، متخذةً الابتكار نهجاً، والتعلّم مدى الحياة ثقافةً لترسيخ مكانتها منارة للتميّز الأكاديمي»، وبارك للدارسين تخرجهم، معرباً عن تطلع مجلس أمناء الجامعة لرؤيتهم في ميادين العمل، ليسهموا في مسيرة البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتكون لهم بصمتهم المميّزة في مجالاتهم التخصصية المختلفة.

من جانبه، أكّد الدكتور منصور العور أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تضع على عاتقها تقديم تجربة رائدة في التعليم الذكي، وإرساء دعائم منظومة تعليمية متقدمة، لإعداد جيل مؤهل يُواكب متطلبات العصر، ويتمتع بالمهارات المتقدمة والأدوات المعرفية التي تمكّنه من الاضطلاع بدوره المحوري في صياغة معالم المستقبل، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

كما توجَّه بالتهنئة إلى خريجي الدفعة الـ15، مؤكداً أن الجامعة واصلت منذ تأسيسها أداء رسالتها في إعادة هندسة التعليم العالي ورسم ملامح مستقبله، محققة إنجازات بارزة أسهمت في الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التعليم الذكي.