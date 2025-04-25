اختتام برامج الحقيبة التدريبية لممثلي «صناديق التقاعد» بدول الخليج

اختتمت، أمس، برامج الحقيبة التدريبية لممثلي صناديق التقاعد والتأمينات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت من 21 إلى 24 أبريل 2025، بمقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي.

وركّزت البرامج التدريبية على ثلاثة موضوعات رئيسة، أولها مهارات المستقبل والمهارات المحترفة، والمحاور العالمية لقياس كفاءة الدول في إدارة المواهب.

وعرض البرنامج تجربة دولة الإمارات كنموذج في إدارة المواهب التي حققت مراتب متقدمة في ترتيب مؤشر المواهب العالمي، عندما تبوأت المرتبة 17 عالمياً مع الاحتفاظ بصدارتها عربياً وفق تصنيف المواهب لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متقدمة بذلك على دول عريقة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وركّز برنامج الحقيبة الثاني على تاريخ منظومة التأمين الاجتماعي ومراحل التطور التي مرت بها، في عرض تفاعلي يحمل طابع الأفلام الوثائقية السينمائية، وناقش أهمية التأمين في حياة الشعوب، واستعرض مزايا أنظمة التأمين والتقاعد في دول الخليج العربية والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لهذه الأنظمة، ومساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي للمنتفعين منها، لاسيما وقد حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على مد هذه المظلة خارج حدودها لتغطية الخليجيين العاملين في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناولت الحقيبة التدريبية الثالثة رحلة التميز في إسعاد المتعاملين، حيث استعرضت التجربة الريادية لدولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية ترتقي لتوقعات المستقبل من خلال عرض تفاعلي يحمل طابع السفر، تنقل فيه المشاركون بين محطات معرفية سلّطت الضوء على أبرز المبادرات والأنظمة التي أرست نموذجاً عالمياً في الخدمات الحكومية، ومن ذلك: برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ومنظومة التميز الحكومي، ومعايير هيئة تنظيم الاتصالات «تدرا» للخدمات الرقمية، إضافة إلى مراحل التحول إلى الخدمات الاستباقية، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات.

كما تناولت الورشة مراحل التطوير التي مرت بها الخدمات الحكومية في الدولة، انسجاماً مع أهداف استراتيجية دولة الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025.

وفي نهاية التدريب أثنى المشاركون على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها الإمارات في كل المحافل، كما تم تكريم المشاركين وإهداؤهم الدروع التذكارية وشهادة المشاركة.