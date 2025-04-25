مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة جمعة محمد الفجير المهيري

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له جمعة محمد سيف الفجير المهيري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأبنائه وإخوانه، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.