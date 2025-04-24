«دبي للألعاب الرقمية».. 17 يوماً من التحديات الحماسية

تنطلق غداً فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، التي ستقدم 17 يوماً من الأنشطة الممتعة.

ويقدم المهرجان - الأكبر والأكثر تميزاً للألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - تجارب لعب مجانية، وتحديات قوية، وعروض ألعاب حصرية، ومبادرات تعليمية، وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الألعاب والرياضات الرقمية.

كما يضم المهرجان أيضاً بطولات الرياضات الرقمية الحماسية، وبطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية، مع فرص الفوز بجوائز بأكثر من 500 ألف درهم.

ويعود معرض GameExpo، الفعالية الرئيسة للمهرجان، من التاسع وحتى 11 مايو المقبل في قاعتَي زعبيل (2) و(3) بمركز دبي التجاري العالمي، ويضم ثماني مناطق ألعاب ذات طابع خاص تقدم فعاليات عدة، بما فيها لقاء وتحية أبرز المؤثرين في مجال الألعاب، وكذلك بطولات الألعاب الحماسية، وألعاب الأركيد الكلاسيكية، وسباقات المحاكاة، وألعاب «ويب 3»، وغيرها.

وتقدم منطقة Retro Zone تجربة تفاعلية مليئة بالحنين إلى الماضي للزوار من جميع الأعمار مع ألعاب الأركيد الشهيرة، فيما تتيح منطقة العائلات من بنك الإمارات دبي الوطني أنشطة ألعاب مميزة للعائلات.

ويضم المهرجان هذا العام منطقتين جديدتين كلياً بالتعاون مع «يوبي سوفت»، وتعد الساحة الرئيسة ومنطقة الألعاب الوجهة الأمثل لمشاهدة البطولات القوية، وتحديات الألعاب التفاعلية، وغيرها الكثير للاعبين والجمهور.

ويمكن لعشاق الألعاب استكشاف منطقة The Narrows، وهي عبارة عن سوق حيوي مزدهر يضم أحدث المنتجات الحصرية، والمقتنيات.

ويقدم GameExpo 2025 تجربة مميزة لجميع عشاق الألعاب، ليجسد مستقبل هذا القطاع الحيوي.

ودعت بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية التي تحتفي بالإبداع عشاق الأنمي، والألعاب، وثقافة البوب، لعرض إبداعاتهم في 11 مايو المقبل، للفوز بجوائز بأكثر من 30 ألف درهم، ولقاء شخصيات الكوسبلاي المحبوبة.

وتنطلق البطولة مع عرض كوسبلاي الافتتاحي، إذ يجسد المشاركون أشهر الشخصيات بأسلوب فني إبداعي، يليه عرض أزياء كوسبلاي اليومي، الذي يتيح الفرصة للمشاركين لإظهار إبداعاتهم في عرض حيّ.

وستدعو البطولة أفضل المواهب على مستوى المنطقة إلى خشبة المسرح للتنافس على اللقب، مع تسليط الضوء على براعة الأزياء والأداء الاستثنائي أمام الجمهور. وسيشارك أشهر نجوم كوسبلاي على مستوى المنطقة في تحكيم المسابقات، إضافة إلى حضور جلسات تعارف حصرية تتيح للجمهور فرصة التواصل والتعلم من نجومهم المفضلين.

من سيحمل الكأس

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، يستضيف معرض GameExpo منافسات Play Beyond في 10 و11 مايو المقبل، بمشاركة لاعبين محترفين من المنطقة والعالم.

وتشمل الفعالية مجموعة من المباريات الحماسية بمشاركة نخبة من المؤثرين في عالم الألعاب، إذ يعود (أبوفلاح)، المؤثر المعروف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المسرح، بينما يتنافس المبدعون في تحديات قوية للفوز بالكأس.

. 11 مايو المقبل، سيتنافس عشاق الأزياء التنكرية في بطولة كوسبلاي التي تنظم ضمن المهرجان.

. منطقة خاصة في المهرجان تقدم تجربة تفاعلية مليئة بالحنين إلى الماضي.