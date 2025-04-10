أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه عبدالله، وأحمد، ومروان، وفارس، وفراس، وأنور، وعامر محمد عبدالله بالحصا الشامسي، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.