ورود وهدايا تنشر بهجة العيد

في أجواء تسودها البهجة، نظّمت بلدية الحمرية مبادرتها بمناسبة عيد الفطر، إذ وزعت الورود والهدايا على المصلين بعد أدائهم صلاة العيد في مصلى العيد بمنطقة الحمرية، كما قدّمت هدايا خاصة للأطفال، لترسم البسمة على وجوههم في هذا اليوم السعيد.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص البلدية على مشاركة المجتمع فرحة العيد، وتعزيز العلاقات الأخوية بين أفراده.

وأضاف: «عيد الفطر مناسبة تحمل في طياتها أجمل معاني الفرح والود والتواصل الإنساني، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى مشاركة أهالي الحمرية والمصلين فرحتهم بالعيد، وترسيخ روح المودة والتراحم بينهم، بما يعكس قيم مجتمعنا الإماراتي الذي يضع التلاحم الاجتماعي في مقدمة أولوياته».

