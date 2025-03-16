«وقفات مع لغة القرآن» في المركز التربوي للغة العربية

نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، محاضرة بعنوان «وقفات مع لغة القرآن بين المبنى والمعنى»، قدمها عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية، الدكتور عبدالكريم عثمان.

افتتح المحاضرة التي نظمت، مساء أول من أمس، بمقر المركز في المدينة الجامعية بالشارقة، مدير المركز الدكتور عيسى صالح الحمادي، مؤكداً أهمية هذه الجلسة العلمية التي تسلط الضوء على عمق اللغة العربية وجمالياتها، خصوصاً في النص القرآني، حيث تتجلى البلاغة والدقة في اختيار الألفاظ والمعاني.

وأوضح الدكتور عبدالكريم عثمان، أن التوازن يعد أحد أسرار جمال النص القرآني وتأثيره العميق، إذ إن كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم يشكل جزءاً من منظومة بلاغية دقيقة تحقق المعنى بأسمى صورة ممكنة. واستعرض عناصر البلاغة في المبنى، والعناية الفائقة في اختيار الكلمات، سواء من حيث الصوت، أو الإيقاع والجرس الموسيقي، ما يمنح النص تأثيراً خاصاً في وجدان المتلقي.

وأشار المحاضر إلى الدقة في اختيار المعاني، إذ يحقق القرآن الكريم معاني عميقة ومدروسة تؤثر في النفس البشرية، لافتاً إلى القصص القرآني ودوره في تقديم الدروس والعبر، مثل قصة موسى وفرعون التي تجسد صراع القوة والحق، وقصة يوسف التي تعكس التوازن بين الحكمة والابتلاء.