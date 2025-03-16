مجلس رمضاني عن «الابتكار الرقمي برؤية مجتمعية»

ترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، نظمت دائرة الشارقة الرقمية مجلساً رمضانياً في ضاحية الرحمانية، بعنوان «الابتكار الرقمي برؤية مجتمعية»، بهدف تعزيز دور المستخدمين في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في إمارة الشارقة.

وجمع المجلس ممثلين عن شتى شرائح المجتمع، لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاع الرقمي، ومناقشة سبل تطويره، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحوُّل الرقمي قُدماً في الإمارة.

حضر المجلس الرمضاني مستشار دائرة الشارقة الرقمية، المهندس ماجد المظلوم، ومجموعة من موظفي الدائرة المعنيين بالتحوّل الرقمي. وفي أجواء رمضانية عزّزت روح التواصل والانفتاح، شهد المجلس طرح أفكار وتجارب من شريحة واسعة، شملت متخصّصين ورواد أعمال وطلبة ومقدّمي خدمات ومتقاعدين وربّات منازل، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى حلول مبتكرة تعكس الواقع وتلبّي احتياجات الجميع، بما يجسّد رؤية الدائرة في تحقيق «إبداع رقمي محوره الإنسان»، ويقوم على تسخير تقنيات مبتكرة، وتطوير حلول رقمية ذكية، تُحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، لمستقبل أكثر ذكاء واستدامة ورفاهية.