لحفظ تاريخ يخص أبناء الإمارات.. تعاون بين الأرشيف و«الهوية والجنسية»

بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروع حفظ الوثائق والسجلات التاريخية التي تخص تاريخ الهيئة، ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تعزيز التنمية الوطنية، وحفظ كل ما يتعلق بها كتاريخ جوازات السفر وبطاقات الهوية، والوثائق والملفات القديمة التي تخص تاريخ أبناء الإمارات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الهيئة برئاسة مدير عام الجنسية بالإنابة، اللواء سهيل جمعة الخييلي، إلى مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، في إطار إطلاق الهيئة مشروعها النوعي لدعم مسيرة حفظ الوثائق وتعزيز عمليات الأرشفة، لاسيما السرد التاريخي لحزمة المقتنيات والأدوات المستخدمة في مختلف عمليات الهيئة وخدماتها.

واستعرض وفد الهيئة في الاجتماع المشترك الذي عقد أثناء الزيارة، أهداف مشروع حفظ تاريخ الهيئة وخطة العمل فيه، والهيكل التنظيمي للمشروع، وخطة العمل المبدئية، وجرت مناقشة حول آليات التعاون بين الجهتين في مجال تبادل الوثائق والمعلومات التي تهم الطرفين.

وبعد أن قدم وفد الهيئة نماذج من الوثائق التاريخية، بحث مع الأرشيف والمكتبة الوطنية إمكانية التعاون للحصول على ما يتضمنه التاريخ الشفهي من معلومات تهمّ الهيئة، وإمكانية ترميم الوثائق التاريخية لها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية المتطلبات القانونية الأساسية لتنظيم الأرشيفات في الدولة.

وشملت الزيارة جولة لوفد الهيئة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، التي تعدّ تجربة متحفية مبتكرة تحتضن الماضي، وتوثق اليوم، وتستشرف المستقبل، ومن أجل ذلك تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض، لتقدم للزوار كبسولة معرفية تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وتبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.

كما تفقد الوفد قاعة الشيخ سرور بن محمد التي تقدم صفحة مهمة من تاريخ الدولة، تكشف عن جهود أحد رجالاتها الذين لهم بصماتهم الخالدة.