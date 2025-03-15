براد بيت يصور فيلم «F1» في أبوظبي

أُطلق الإعلان الترويجي لفيلم «F1»، بطولة براد بيت، وإخراج كوزينسكي (Top Gun: Maverick)، وإنتاج بطل العالم سبع مرات في «الفورمولا 1» السير لويس هاملتون، من خلال شركته Dawn Apollo Films، وبالتعاون مع جيري بروكهايمر وتشاد أومان من شركة «جيري بروكهايمر فيلمز»، وشركة «بلان بي إنترتينمنت»، التابعة لبيت.

والفيلم من إنتاج Apple Studios، ومن المُقرّر عرضه في دور العرض السينمائية بوساطة «وارنر براذرز بيكتشرز» في صالات IMAX®، في 27 يونيو 2025 في أميركا الشمالية، و25 يونيو 2025 في جميع أنحاء العالم. وبلغت مدّة تصوير الفيلم في إمارة أبوظبي 29 يوماً في حلبة ياس مارينا ومطار زايد الدولي واستوديوهات «توفور54» في المنطقة الإبداعية - ياس، وحظي طاقم العمل إلى جانب فريق الإنتاج العالمي، بدعم طاقم مكون من 284 شخصاً، إضافة إلى شركة الإنتاج المحلية «إبيك فيلمز»، و15 متدرباً محلياً شاباً، ولجنة أبوظبي للأفلام التي وفرت الدعم من خلال برنامج الحوافز، ويعتبر هذا العمل رقم 180 كعمل ضخم تم إنتاجه وتصويره في الإمارة، واستفاد من الدعم الذي تقدّمه لجنة أبوظبي للأفلام منذ بدء تطبيقها برنامج الحوافز في عام 2013.