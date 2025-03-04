بدور القاسمي تكرّم طاقماً تمثيلياً على أداء رواية «الخنجر المرهون»

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، طاقماً تمثيلياً من طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء هيئتها التدريسية، في حفل تكريم خاص بالجامعة، لتقديمهم مسرحية مستوحاة من رواية «الخنجر المرهون»، لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وعُرضت المسرحية يوم 29 يناير 2025 في حصن الشارقة، ضمن احتفالات مكتبة الشارقة العامة بمئويتها، مسلطةً الضوء على أهمية السرد القصصي في الحفاظ على الثقافة وتعزيز التعليم.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «لقد كان الإبداع والتفاني والعمل الجاد الذي أظهره طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأميركية في الشارقة، المحرّك الرئيس لهذا العمل. وكان لقائي بهم فرصة لتقدير إنجازاتهم وتشجيعهم على مواصلة استكشاف قوة سرد القصص، ويعكس التزامهم بإحياء قصة (الخنجر المرهون) الدور المهم الذي تلعبه الفنون في الحفاظ على تراثنا الثقافي، وقد سعدت بتقديم مسكوكة فضية تذكارية لهم بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء أول مكتبة في الشارقة، تقديراً لجهودهم في إحياء روح المعرفة والإبداع».

أخرج المسرحية الأستاذ الزائر في برنامج الفنون المسرحية في الجامعة الأميركية في الشارقة، أبيشيك ناير، الذي تحدث عن المسرحية قائلاً: «كانت هذه المسرحية فرصة مميزة للطلبة لربط الأدب بالتاريخ الحي، حيث أدّوا أدوارهم في موقع يُحاكي بيئة الرواية الأصلية، إن تقديم (الخنجر المرهون) في حصن الشارقة لم يكن مجرد عرض مسرحي، بل تجربة ثقافية تفاعلية متميزة أتاحت للطلبة والجمهور فرصة التفاعل مع أبعادها التاريخية والثقافية».