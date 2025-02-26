«صندوق الوطن» يحتفل بتخريج 230 مشاركاً في برنامج «سويفت»

كرّم «صندوق الوطن»، أمس، الطلبة المتميّزين خريجي برنامج «مسرعات سويفت»، الذي أطلقه بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من أجل تمكين أبناء الوطن، وإطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة والبرمجة.

وبلغ عدد خريجي البرنامج 230 من أبناء وبنات الإمارات، الذين تم تدريبهم ليكونوا نواة لجيل من المبرمجين الشباب، وفرقاً من روّاد الأعمال في مجال التطبيقات.

كما كرّم الصندوق الجهات التي أسهمت في نجاح هذا البرنامج، و16 مرشداً من الذين أشرفوا على البرنامج، بحضور أكثر من 1250 شخصاً من أولياء أمور الطلبة المُكرمين والمعلمين، وعدد كبير من الشركاء والداعمين وقطاع كبير من طلاب المدارس من إمارات الدولة.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن الصندوق يسعى من خلال عدد كبير من المبادرات والأنشطة والبرامج إلى الإسهام في بناء مجتمع المعرفة بفئاته كافة، لاسيما الناشئة والشباب الذين سيقودون في المستقبل مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، إضافة إلى دوره في تعزيز هوية وطنية دائمة ومستدامة، ركائزها الإنتاجية والمسؤولية والتمكين.

وأكّد أن دور الصندوق من أجل تعزيز الهوية الوطنية لا ينفصل عن دوره في تمكين الشباب، وأن صندوق الوطن يعمل منذ تأسيسه على تعزيز قدرات شباب الإمارات، وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعاتهم، لافتاً إلى أن البرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحتا قاطرتين للتنمية في عدد كبير من دول العالم، الأمر الذي حرص الصندوق في ظله على الإسهام في تأسيس جيل جديد من المبتكرين والمبرمجين، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يخلق تأثيراً إيجابياً في البيئة والمجتمع والإنجاز البشري.