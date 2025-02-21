«دو» تخرّج 100 من الشباب الإماراتيين لقيادة التحوّل الرقمي

استضافت شركة «دو»، أمس، حفلاً حصرياً أقيم في مقر معهد «SEE» للاستدامة، بمناسبة تخرّج 100 من الشباب المواطنين من برنامجي «Future X»، وتطوير الكوادر الوطنية.

وأفادت «دو»، في بيان، بأنها قدّمت جميع أشكال الدعم لشباب المواطنين وعملت على تمكينهم، من خلال مواصلة الاستثمار في برامج تطوير الوظائف المتخصصة، وخطط التدريب المتقدمة، وتعزيز مسارات التعلم التي تهدف إلى إثراء الرحلة المهنية لمواطني الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، إن «تنمية وتمكين الكوادر المهنية الوطنية والشباب الإماراتيين ليست مجرد خيار استراتيجي لنا في (دو)، بل هي ركيزة أساسية لدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قوة عمل متطوّرة بشكل مستدام تملك كل المهارات الرقمية التنافسية».