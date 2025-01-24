مسكوكات ذهبية وفضية بمناسبة مئوية أول مكتبة في الشارقة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مكتبة سلطان بن صقر القاسمي، كأول مكتبة بإمارة الشارقة، وذلك في إطار مبادرة مصرف الشارقة الإسلامي في دعم المبادرات الثقافية التي تجسد الهوية الوطنية، وتعزز من مكانة إمارة الشارقة عاصمة للثقافة والمعرفة، ويهدف إصدار هذه المسكوكات التذكارية للاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس أول مكتبة بإمارة الشارقة سنة 1925، حيث أصبحت صرحاً علمياً وثقافياً لما تحتويه من مجموعة فريدة من المخطوطات النادرة، والكتب والمراجع العربية والعالمية التي تعكس تقدم الفكر الثقافي والإنساني، إضافة إلى الخرائط التاريخية التي تعود لحقب زمنية متنوعة، تمثل بمجملها مصدر إثراء للباحثين والقراء.

ويتضمن الوجه الأمامي لهذه المسكوكات رسماً لصورة مبنى مكتبة سلطان بن صقر القاسمي، والأعوام 1925-2025، والقيمة الاسمية للمسكوكة، وعبارة «مئوية مكتبة سلطان بن صقر القاسمي»، إلى جانب عبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية، أما الوجه الخلفي للمسكوكات فيتضمن اسم المكتبة «سلطان بن صقر القاسمي».

وتبلغ زنة كل مسكوكة ذهبية 40 غراماً، وبقيمة اسمية تبلغ 1000 درهم، حيث سيتم إصدار 125 قطعة، أما المسكوكات الفضية فتبلغ زنة كل مسكوكة 60 غراماً، بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم، حيث سيتم إصدار 1250 قطعة.