محمد الحمادي أول رئيس تنفيذي لـ «مدى ميديا»

اعتمد مجلس إدارة شركة «مدى ميديا -ش.م.خ»، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، مطر الطاير، تعيين محمد علي الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة.

ويمتلك الحمادي خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في مجال الاستثمار التجاري والاستراتيجية، والمبادرات التحويلية في القطاعين العام والخاص، وشغل خلال مسيرته، العديد من الوظائف، منها منصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأشرف على عدد من المشاريع الرئيسة في الهيئة، منها الطرح العام الأولي لشركتَي تاكسي دبي «DTC» وباركن «Parkin»، كما أدار خلال عمله في بنك الإمارات دبي الوطني عدداً من المحافظ الدولية، وقدّم حلولاً استثمارية، ويتميّز برؤيته الاستراتيجية ونهجه القائم على تحقيق النتائج.

وبهذه المناسبة قال مطر الطاير: «يسرني الإعلان عن تعيين محمد علي الحمادي أول رئيس تنفيذي لشركة (مدى ميديا)، لما يتمتع به من مهارات قيادية وإدارية تمكنه من قيادة العمل خلال المرحلة المقبلة، ونيابة عن مجلس إدارة (مدى ميديا) أرحب به في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية».

من جانبه، أعرب محمد علي الحمادي عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوه إياها، واختياره لأداء هذه المسؤولية.

وقال: «يشرفني أن أحظى بفرصة قيادة الإدارة التنفيذية للشركة خلال المرحلة المقبلة، كما أتطلع للتعاون مع مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة لها، بما يخدم الرؤية الطموحة لإمارة دبي، من خلال تنظيم وتيرة العمل لاسيما في ما يتعلق بتنظيم وتشغيل وتطوير قطاع الإعلانات، وإصدار التصاريح عبر نافذة موحدة، والمُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجب قانون تأسيس الشركة، على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق الأهداف التي أنشِئت من أجلها».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر القانون رقم 20 لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة «مدى ميديا - ش.م.خ» كشركة مُساهمة خاصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونيّة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.

كما أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، القرار رقم 79 لسنة 2024 باعتماد «النظام الأساسي للشركة، وقرار المجلس التنفيذي رقم 80 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة شركة مدى ميديا (ش.م.خ) برئاسة مطر الطاير، وعضوية كل من: حسين محمد البنا نائباً للرئيس، ووسام العباس حسين لوتاه، ومريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وأحـمد حسـن محبوب، ومـوزة سعيد المري، وشهاب حمد بوشهاب، وسعيد محمـد المـري.

وحدد القانون مهام وصلاحيات شركة «مدى ميديا (ش.م.خ)» في الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، وغيرها من الإجراءات القانونية التي حددها النظام الأساسي للشركة.