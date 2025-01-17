«الصحفيين الإماراتية» تفتتح مركز تدريب وتطلق برامج «سفراء الاستدامة»

افتتحت جمعية الصحفيين الإماراتية مركزاً متطوراً للتدريب، ومركز الإبداع الإعلامي، في مقرها بمنطقة «المحيصنة 2» في دبي، كما أطلقت برامجها ومبادراتها تنفيذاً لاستراتيجية طموحة بعنوان «سفراء الاستدامة»، وذلك بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، واحتفالات الجمعية بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها.

شهد الافتتاح رئيسة الجمعية، فضيلة المعيني، برفقة رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤيد اللامي، ورئيسة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، سابينا إندراجيت، بحضور رؤساء وممثلين من هيئات ونقابات إعلامية عربية وإقليمية ودولية.

ويقع المركزان في ثلاثة طوابق، تتضمن قاعات تدريبية مجهزة بتقنيات متقدمة لتأهيل الكوادر الإعلامية وفق أعلى معايير الاستدامة، كما تشتمل على استوديوهات لإعداد وإنتاج الفيديوهات وحلقات البودكاست، ما يجعله أحد أبرز المراكز الإعلامية الحديثة في المنطقة.

وأعربت فضيلة المعيني عن شكرها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ودعم سموه للجمعية وتشييد مقر عصري لها، يُجسد رؤية سموه في التطوير المستمر للمشهد الإعلامي الذي تقوده دبي على المستوى العالمي.

وكشفت المعيني خلال الحدث عن برامج ومبادرات الجمعية «سفراء الاستدامة»، التي تتضمن مشاريع مبتكرة مثل استدامة الوعي الوطني للتصدي للذباب الإلكتروني، والاستدامة برؤية إماراتية، والصحافة المدرسية لتعزيز الثقافة الإعلامية بين الطلاب، والمحلل السياسي والاقتصادي لدعم الكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تمكين أصحاب الهمم للمشاركة الفاعلة في القطاع الإعلامي، وإطلاق «خبراء الخطابة» لطلبة الإعلام، ومركز الأخبار «راصد» لمتابعة المستجدات وتطوير المهارات.

ودعت المعيني المؤسسات الحكومية والخاصة إلى إقامة شراكات مع الجمعية للاستفادة من هذه المبادرات النوعية والتسهيلات الموجودة ضمن مبناها الحديث.

وفي خطوة تعكس الثقة بجمعية الصحفيين الإماراتية، أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب اختيار فضيلة المعيني رئيسة للجنة الابتكار والتطوير، تقديراً لدورها في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تطوير القطاع الإعلامي العربي.