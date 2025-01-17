«العالمية للرواية العربية» تطلق ورشة للتحرير الأدبي في الأردن

تطلق الجائزة العالمية للرواية العربية، للمرة ال

أولى، ورشة للتحرير الأدبي في مؤسسة عبدالحميد شومان، الأردن، من 18 إلى 22 يناير الجاري.

وتجمع الورشة محررين ومترجمين من الأردن وتونس والعراق ولبنان ومصر، وتهدف إلى تطوير مهارات المحررين المحترفين، ورفع مستوى تحرير الروايات العربية.

يشرف على ورشة التحرير الأدبي محرران محترفان، هما المحررة اللبنانية، سمر أبوزيد، من مؤسسة دار الكرمة المصرية والمستشارة للدار، والكاتب والمحرر المصري محمد ربيع، مدير النشر في دار خان الجنوب - برلين، الذي ترشح للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية سابقاً، يشمل برنامج الورشة جوانب متنوعة من التحرير الأدبي، منها التحرير البنيوي وتحرير المخطوطة، وذلك من خلال محاضرات والمناقشات والعمل التطبيقي على النصوص الروائية.

يشارك في الورشة المترجمة الأدبية رنيم العامري، والمحررة فاطمة ركين، والمترجم والمحرر محمد جمال، والبودكاستر نزار الحمود، والمترجمة يارا المصري.

وتعدّ الجائزة العالمية للرواية العربية أهمّ الجوائز الأدبية في العالم العربي.