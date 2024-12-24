أحمد بن سعيد يشهد حفل التخرج الـ 19 للجامعة البريطانية في دبي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل التخرج الـ19 للجامعة البريطانية في دبي، حيث تم الاحتفال بإنجازات أكثر من 250 طالباً على مستويَي البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى أكثر من 45 باحثاً في درجة الدكتوراه من مختلف المجالات، وهنأ سموه جميع الخريجين على هذا الإنجاز، متمنياً لهم مزيداً من النجاح في مساعيهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.