أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت خليفة السويدي

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة بنت خليفة بن يعروف السويدي، والدة كل من حمد وأحمد وسيف وعبدالرحمن خميس المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة إلى أنجال الفقيدة وذويها، داعياً الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جنّاته.