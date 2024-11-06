«إعلامي حكومة الشارقة» في ضيافة جمعية الصحفيين

زار وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي. واستقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، محمد الطنيجي، وعضو مجلس الإدارة، حليمة الملا، الوفد الزائر برئاسة مدير نادي الشارقة للصحافة، أسماء الجويعد، يرافقها تنفيذي أول علاقات إعلامية، مانع الكندي، وتنفيذي أول علاقات إعلامية، بشاير النقبي، وتنفيذي علاقات إعلامية، محمد الغفلي، بحضور عدد من الصحافيين الأعضاء، وتم خلال الزيارة بحث التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإعلامية والصحافية، وسبل تفعيلها وتعزيزها.