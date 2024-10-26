توعية بمخاطر الحرائق لموظفي «بيت الخير» في مدينة حتا

نظّم فرع «بيت الخير» في مدينة حتا، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي - مركز حتا، محاضرة لتوعية الموظفين بأسباب ومخاطر الحرائق وكيفية التعامل معها. وتناولت المحاضرة تعريف المشاركين بمخاطر الحرائق وأسبابها، وأفضل الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع الحرائق، والنوع الأمثل من الطفايات لأداء عملية الإطفاء بعد الحد من انتشار الحرائق.

وأكّد المحاضر ضرورة الحذر من الإهمال، حيث إن معظم الحرائق تنشأ من شرارة حريق صغيرة، وتنتج بسبب الإهمال في اتباع طرق الوقاية من الحرائق، ولذلك فإنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها، وتخلّف خسائر ومخاطر فادحة في الأرواح والمنشآت.

وبعد المحاضرة، تم تنفيذ عملية إخلاء وهمي في مقر فرع الجمعية في حتا، بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني، ومركز شرطة حتا، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث بدأت عملية الإخلاء حين انطلقت صافرات الإنذار، وقامت فرق الإنقاذ والطوارئ بإخلاء العاملين لحين وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف، وتم تجميع الموظفين في نقطة التجمع المحددة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما سارعت دوريات الإطفاء والإسعاف إلى الوصول إلى موقع الحريق الوهمي في وقت قياسي.

وتأتي هذه التجربة انطلاقاً من حرص «بيت الخير» على الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ولرفع مستوى الوعي لدى الموظفين.