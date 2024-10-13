وفد مصري يطلع على مبادرات الاتحاد النسائي العام

استقبلت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، بمقر الاتحاد في أبوظبي، وزيرة الهجرة المصرية السابقة، رئيسة الأمانة الفنية والمديرة التنفيذية بالتحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم، وعضو اللجنة التأسيسية للتحالف، حاتم متولي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود ومبادرات الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، بما يعزز دورها كعامل منتج ورافد فاعل في عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.

وتعرف الضيوف إلى جهود الاتحاد النسائي العام في قيادة ملف تمكين المرأة الإماراتية ودفعه ليحقق قفزات نوعية في فترة قياسية من عمر الدولة، وبما مكن الإمارات من تحقيق المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة.

واستعرض اللقاء إسهامات الاتحاد النسائي منذ بداية تأسيسه في خلق الفرص للمرأة وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعتبر أول مركز متخصص في الدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً إلى إنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات، لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً.

كما اطلع الوفد على البرامج والمشاريع الرائدة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، بهدف تفعيل دور المرأة وتمكينها اقتصادياً، ومن بينها مشروع متجر الأسر المنتجة «متجري».