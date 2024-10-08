«مدينة إكسبو» مقر لأول حرم جامعي دولي لـ «المعهد الهندي»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مدينة إكسبو دبي والمعهد الهندي للتجارة الخارجية، تكون المدينة بموجبها مقراً لأول حرم جامعي دولي للمعهد خارج الهند.

وقّعت الاتفاقية وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي ريم الهاشمي، ونائب رئيس المعهد الهندي للتجارة الخارجية البروفيسور راكيش موهان جوشي، بحضور سفير الهند لدى دولة الإمارات سنجاي سودير.

وسينشئ المعهد، الذي يُعتبر مركزاً أكاديمياً للتميز في الأبحاث والتدريب والتعليم في مجال الأعمال التجارية الدولية، أول حرم جامعي دولي له في مبنى جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، وسيعمل مع مدينة إكسبو دبي في مشاريع بحثية وأنشطة تبادل المعرفة الأخرى التي تركز على الاستدامة والابتكار، ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والتعليمية بين الهند ودولة الإمارات.

وتؤكد الاتفاقية، التي وقعت في أعقاب إطلاق المخطط الرئيس الجديد لمدينة إكسبو دبي، أهمية مكانة المدينة في قلب مستقبل دبي مركزاً للقطاعات الرئيسة التي تقود أجندة دبي الاقتصادية.

وقالت ريم الهاشمي: «تتمثل استراتيجيتنا في دعم ودفع أهداف النمو بعيدة الأمد للدولة، ونرحب بكل من يشاركنا رؤيتنا لمستقبل أكثر ترابطاً واستدامة وازدهاراً. ويُعد المعهد الهندي للتجارة الخارجية مؤسسة عالمية المستوى، ونتطلع إلى التعاون معه في العديد من الأنشطة التعليمية والتجارية».

ومن المتوقع أن يفتتح المقر الجديد للمعهد الهندي للتجارة الخارجية في أوائل 2025، إذ سيقدّم في البداية برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى ومبادرات بحثية. وفي المستقبل، سيقدّم برنامج ماجستير إدارة الأعمال الرائد.