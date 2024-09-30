تكريم المشاركين في دورة البحث العلمي بـ «بيت الحكمة»

اختتمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات دورة تدريبية متخصصة حول «البحث العلمي ومناهجه»، التي نظمتها بالتعاون مع «بيت الحكمة» في الشارقة، بمشاركة واسعة من موظفي المكتبات العامة في الدولة وبعض موظفي الجهات الحكومية.

وقدم الدورة، التي استمرت على مدار أربعة أيام، الخبير في مجال البحث العلمي الدكتور حسن عواد السريحي، وركزت على تعزيز الفهم العميق لمفاهيم البحث العلمي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «نحرص في الجمعية دائماً على تنظيم برامج تدريبية تسهم في تطوير مهارات العاملين في المكتبات والجهات الحكومية، ونعمل على تمكينهم من التعامل مع مناهج البحث العلمي بشكل علمي ودقيق».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قدرات العاملين في المكتبات والجهات الحكومية، بما يضمن قدرتهم على تقديم أبحاث علمية متميزة تثري المكتبات والمجتمع، وتسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز البحث العلمي كأداة رئيسة للتطور والابتكار».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي، إن «بيت الحكمة يحرص دائماً على دعم الفعاليات التعليمية والتدريبية التي تعزز من قدرات البحث العلمي لدى أفراد المجتمع، وشراكتنا مع جمعية الإمارات للمكتبات في تنظيم هذه الدورة تعد جزءاً من التزامنا الراسخ بنشر المعرفة، وإتاحة فرص تعليمية متميزة وعالية المستوى للمجتمع».

وأكدت أن «بيت الحكمة» سيوفر دائماً منصات تتيح للمتدربين استكشاف مجالات جديدة، وتعزز قدراتهم العملية والعلمية.

واختتمت الدورة بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، الذين عبروا عن امتنانهم للفرصة التي أتيحت لهم لاكتساب مهارات جديدة في البحث العلمي، ما سيسهم في تطوير أدائهم المهني وتعزيز مساهماتهم في مجتمع المعرفة.