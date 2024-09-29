المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يشارك في «معرض الرياض»

يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة بمجموعة من إصداراته المهمة في جناح مكتب التربية العربي لدول الخليج، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي يتواصل حتى الخامس من أكتوبر المقبل في العاصمة السعودية.

وقال مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، الدكتور عيسى صالح الحمادي: «نسعى من خلال مشاركتنا في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى تقديم إصداراتنا الحديثة التي تدعم تعليم اللغة العربية، ونعمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب في عصر التكنولوجيا الرقمية، ونحرص دوماً على مساهمتنا في هذا الحدث الثقافي الذي يجمع المتخصصين والمهتمين في مجال التعليم».

وأضاف: «من خلال هذه المشاركة، يؤكد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج التزامه بدعم تعليم اللغة العربية، وتعزيز الهوية الثقافية للدول الخليجية، ساعياً نحو تحقيق رؤى تعليمية تسهم في تطوير المجتمعات».

ويتضمن جناح المكتب أبرز الإصدارات للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة التي تركز على تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومن بينها «الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقدم رؤية شاملة تسهم في تعزيز قدرات المتعلمين من غير الناطقين بالعربية.

كما يعرض الجناح دراسة متخصصة في تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وتهدف إلى تطوير قدرة الطلبة على التعامل مع المحتوى الرقمي.

الدكتور عيسى الحمادي:

مشاركتنا في المعرض تسعى إلى تقديم إصداراتنا الحديثة التي تدعم تعليم اللغة العربية، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية.