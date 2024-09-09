رون يونغ مستشاراً لـ «مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة»

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، تعيين رون يونغ، مؤسِّس مجموعة شركات «نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال» في كامبريدج بالمملكة المتحدة، مستشاراً في المعرفة والذكاء الاصطناعي للمؤسسة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «نحرص في (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال اعتماد أفضل المنهجيات والأساليب الرامية إلى تطوير المعرفة ونقلها للأفراد وفرق العمل والمؤسسات والمجتمعات القائمة على المعرفة حول العالم». وأضاف «يسرُّنا أن نواصل عملنا مع رون يونغ، لتطوير أنظمة إدارة شاملة مدعومة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تحديد أفضل الموارد البشرية والرقمية الأساسية التي يمكن تطويرها من خلال الإدارة الفعّالة للمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

من ناحيته، قال رون يونغ: «تُعدُّ (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، مؤسسة رائدة عالمياً. ويشرفني أن أتعاون مع هذه المؤسسة المرموقة في برنامجها لتطوير المعرفة».