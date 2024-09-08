وفد إعلامي عربي في ضيافة مبادرة «الحزام والطريق»

نظمت صحيفة الشعب اليومية، بالتعاون مع حكومة منطقة شينغيانغ الأويغورية ذاتية الحكم، زيارة لوفد إعلامي عربي إلى المنطقة، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي ضمن مبادرة «الحزام والطريق».

واستغرقت الزيارة ستة أيام شملت جولة في ثلاث مدن رئيسة: كاشغر، وتاتشنغ، وأورومتشي، اطلع خلالها الوفد على جهود التنمية في المنطقة، وسير العمل في عدد من المشاريع الحيوية المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق»، ودور منطقة شينغيانغ كمنطقة أساسية في المبادرة، وجهود التنمية عالية الجودة فيها.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب تنوعها الثقافي والعرقي، مشيدين بالتقدم الملحوظ في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

وأشار الإعلاميون إلى مظاهر التعايش والانسجام بين مختلف المكونات العرقية في المنطقة، والتفاعل الإيجابي بين السكان من مختلف الخلفيات الثقافية، وتبادلهم المعارف والخبرات، ما يعزز روح التعاون والتفاهم المشترك التي تدعو إليها المبادرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي والإعلامي بين الصين والدول العربية، وإتاحة الفرصة للإعلاميين العرب للاطلاع عن كثب على واقع التنمية في منطقة شينغيانغ ودورها في تعزيز التعاون الدولي ضمن مبادرة «الحزام والطريق».