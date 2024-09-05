سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء اليوم الخميس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشرة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة الـ 13 لـلمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي أقيم يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، تحت شعار "حكومات مرنة ... اتصال مبتكر".

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشرة، حيث فازت وزارة السياحة من المملكة العربية السعودية عن فئة أفضل منظومة اتصال متكاملة، أما في فئة أفضل حملات لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية ففاز بها مركز الشباب العربي، في حين حازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على جائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، وهي الفئة الفرعية من جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، أما الفئة الفرعية الأخرى من الجائزة، وهي أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب فذهبت إلى مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وفازت بلدية مدينة العين بجائزة أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات من القطاع العام، أما من القطاع الخاص ففازت بها مطارات القابضة من المملكة العربية السعودية، فيما نال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري جائزة القطاع العام عن فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، بينما فاز في هذه الفئة من القطاع الخاص صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من المملكة الأردنية الهاشمية.

وكرم سموه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفوزها بجائزة القطاع العام عن فئة أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية، بينما حاز جائزة هذه الفئة من القطاع الخاص مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين فقد فاز بها من القطاع العام إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومن القطاع الخاص منصة عرب نيشن، في حين فاز بجائزة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع نموذج جيس للذكاء الاصطناعي وهي شراكة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وG42، وذهبت جائزة أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، فاز بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي مبادرة مكتب المواطن من المملكة المغربية، بينما فاز حسين محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل متحدث رسمي، أما جائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف فذهبت لـ عائشة حميد الخيال في فئة ما دون سن 18 عاماً، وإلى عيسى الحبيب من دولة الكويت في فئة فوق 18 عاماً، بينما فاز بجائزة أفضل بحث في علوم الاتصال محمود شافعي عبداللطيف من جمهورية مصر العربية.

كما كرم رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز التحدي والمسابقات، حيث فاز بجائزة تحدي الجامعات التي تأتي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان. أما جائزة مخيم الذكاء الاصطناعي فذهبت إلى مشروع براجيل للاستدامة.

وفيما يتعلق بجوائز الشركاء، كرم سموه تطبيق "سيتيفيد" عيون وأذان على الأداء الحكومي من نيجيريا بجائزة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، والتي تأتي بالتعاون مع Apolitical. في حين فاز مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم من جمهورية توفالو بجائزة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة، بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UN DESA. أما جائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية بالتعاون مع CSO NETWORK، ففازت بها مجموعة الفطيم.

وعلى صعيد فئات لجنة التحكيم، تم تكريم إينيس مبامبارا وزيرة في وزارة شؤون مجلس الوزراء في رواندا بجائزة أفضل مسؤول حكومي متميز، بينما ذهبت جائزة أفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية إلى الدكتور محمد غنيم من جمهورية مصر العربية.

كما كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، مشيداً سموه بجهودهم الكبيرة والحيادية في الاطلاع على الملفات المشاركة وتقييمها واختيار الفائزين.