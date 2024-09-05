عام الاستدامة تطلق أولى فعاليات «مجلس قول وفعل»

أطلقت مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات أولى فعاليات «مجلس قول وفعل» وهي سلسلة من الفعاليات العائلية والأنشطة الثقافية التي تعكس مبادئ الاستدامة المتجذرة في التراث الإماراتي والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المستدام بين الجمهور.

وأكد مدير مبادرة عام الاستدامة عيسى السبوسي على أهمية غرس قيم الاستدامة لتحفيز العمل الجماعي، قائلا «يهدف عام الاستدامة إلى تشجيع الناس على بدء رحلتهم نحو الاستدامة باتباع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها من منازلهم. وكان من بين المجالات الكثيرة التي ركزنا عليها هذا العام تشجيع الجمهور على الزراعة بوعي، فنحن نؤمن بأن شجرة الغاف المرتبطة بتاريخنا وجذورنا مهمة وضرورية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الطبيعي في دولة الإمارات، إن مجالس قول وفعل لا تدعو إلى تطبيق قيم الاستدامة التي ورثناها عن أجدادنا فحسب، بل تهدف إلى خلق وعي أكبر بالنظم البيئية المحلية وتنمية شعور مشترك بالمسؤولية لحماية بيئتنا».