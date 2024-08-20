3 ملهمين سعوا لتغيير العالم في «الاتصال الحكومي»

يستضيف «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ13، ثلاثة متحدثين ملهمين يحملون أحلاماً لتغيير العالم للأفضل، خطابات ملهمة يلقيها بير جريلز، المغامر والمتسلق والمستكشف الذي يرى في مواجهة البرية المكان الأمثل لتعلم مهارات الحياة، ومايا غزال، سفيرة النوايا الحسنة وأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وزاكري ديرينوسكي صانع المحتوى الإنساني الذي ألهم الكثير من الناس بقوة التواصل الاجتماعي.

ويشهد «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في اليوم الأول، حضور المستكشف البريطاني العالمي بير جريلز، الذي يشارك الجمهور رحلته الملهمة من مغامر شجاع إلى رائد أعمال ناجح. فبعد أن صعد إلى أعلى القمم الجبلية، وتحدى أقسى الظروف الطبيعية، يأتي إلى منصة المنتدى، ليقدم تجربته في تحويل الشغف بالمغامرة إلى استثمار ملهم. ويستعرض جريلز، مؤلف كتاب «The Kid Who climbed Everest»، كيف استطاع أن يتحول من صبي يحلم بتسلق «إيفرست» إلى شخصية مؤثرة على مستوى العالم.

ويستضيف «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في اليوم الثاني، الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، والتي تمكنت من تحويل تحديات قصتها إلى نجاح ملهم، لتنضم إلى نسبة تراوح بين 4 و6% من الطيارين النساء في العالم، وتصبح سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحاملة لجائزة «إرث الأميرة ديانا» التي تحمل عنوان الخطاب نفسه الذي ستلقيه في المنتدى.