«العين: واحة تنبض بالحياة».. وثائقي يستكشف جماليات دار الزين

أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «حياكم في أبوظبي» أحدث حملاتها «العين: واحة تنبض بالحياة»، التي تدعو جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر إلى استكشاف التاريخ الغني لمنطقة العين، وأهم معالمها السياحية الاستثنائيّة والثقافية الأصيلة، وما تتضمنه من وجهات فريدة ومواقع جذب مميزة، لترسّخ مكانتها وجهة مفضلة للعائلة والأصدقاء.

وتنقل الحملة عبر أجزائها الوثائقية الأربعة المُشاهد إلى قلب منطقة العين، ليتعرف من خلال بطليها الشابين الإماراتيين المصور عبيد البدور والمهندس سالم العطاس، إلى منطقة العين المعروفة بدار الزين ومكانتها كمنارة للتراث الإماراتي العريق والعادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، وواحة غنّاء نابضة بالحياة تجمع بين المغامرة والتشويق في أحضان الطبيعة.

ويُركز الثنائي الإماراتي في الوثائقي على خط سير الرحلة الذي سيتبعانه في منطقة العين، وتجارب الحياة التقليدية التي سيخوضانها متضمنة الرماية وركوب الخيل، وغيرهما الكثير من الأنشطة الاستكشافية الممتعة.

وقال المصور عبيد البدور: «بصفتي مصوراً ومسافراً ومستكشفاً، من المجزي جداً أن أتمكن من الهروب من صخب الحياة اليومية، وإعادة شحن طاقتي الإبداعية في مثل هذا المكان الهادئ والرائع، هناك طاقة فريدة في العين تركت تأثيراً كبيراً فيّ».

والمهندس سالم العطاس أضاف: «لقد استمتعت كثيراً باكتشاف العين، وآمل أن ينال أولئك الذين يتابعون مغامراتنا - سواء التجديف في المياه البيضاء، أو تجربة الحرف المحلية، أو التعمق في ثقافة القهوة والمقاهي النابضة بالحياة في العين، أو الانغماس في كل ما تقدمه - الإلهام لزيارة هذه الوجهة المذهلة وإنشاء ذكريات لا تُنسى».