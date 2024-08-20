تفاهم بين شرطة دبي و«أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، و«أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا» ومقرها في أكسفورد بالمملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة في مجال التعليم والتدريب، ودعم البحث والتطوير.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز ودعم الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير وتبادل المعارف والعلوم في المجالات كافة، بما فيها مجال علم الأدلة الجنائية والجريمة.

وقالت نائب الرئيس التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند في شركة «أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا»، تونيا مكشيري: «يسعدنا التعاون مع شرطة دبي لتطبيق تقنية التسلسل الجيني المتطورة من (أكسفورد نانوبور)، ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في الاستفادة من التسلسل الجيني السريع والدقيق والمتاح لتعزيز السلامة العامة والأمن الصحي»

وأكد مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، المقدم الدكتور محمد علي المري، أن هذا التفاهم يسهم في تبادل الخبرات المتقدمة في مجال علم الجينوم، وتعزيز ريادة شرطة دبي في تطبيق أحدث التقنيات.