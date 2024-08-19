«أوان» تعزز تجارب الأطفال الترفيهية والتعليمية

تشكيلة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الملهمة تقدمها منصة «أوان» الرقمية التابعة لـ«دبي للإعلام»، التي تستهدف من خلالها الأطفال، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام»، لتعزيز تجربة الترفيه الثقافي لدى الصغار، وتحفيزهم على استثمار أوقاتهم، وتطوير مهاراتهم في التفكير الإبداعي، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية لديهم، وتشجيعهم على التعاون والمثابرة بأساليب جذابة.

وتضم قائمة الأعمال الأكثر متابعة على منصة «أوان كيدز»، مجموعة واسعة من البرامج المميزة، الهادفة إلى إثراء مخيلة الأطفال، ومن بينها مسلسل «نصور والعصفور» الذي يسعى إلى تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال من خلال سرد مجموعة من المغامرات الممتعة التي تجمع نصور ورفيقه العصفور، حيث يسعيان من خلالها إلى منح الصغار دروساً ملهمة وجرعة تعليمية بقوالب مرحة، تمكنهم من اكتشاف الحروف والأرقام، فيما يروي مسلسل «بنرات» قصصاً مشوقة، تهدف إلى تشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي والنقدي، وابتكار الحلول لما يواجهونه من تحديات مختلفة في حياتهم اليومية.

في حين يسرد مسلسل «أبطال الكرة» قصة مجموعة أصدقاء يجتمعون معاً لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في عالم كرة القدم. ويهدف العمل إلى إبراز أهمية العمل الجماعي، وتعليم الفتيان ضرورة التحلي بالصبر والجدية في تحقيق أهدافهم. فيما يقدم مسلسل (Ollie) عالماً مملوءاً بالخيال والمغامرات التي تقوم بها البومة أولي وأصدقاؤها من الحيوانات الأخرى، وتحفز من خلالها الناشئة على استكشاف كل ما يتعلق بالطبيعة، بينما يستعرض مسلسل «قصة مخترع» العديد من المغامرات التي تشجع الأطفال على اكتشاف عالم الإبداع، وتحفزهم على الابتكار، ومن خلال قصة «ثعلب ذكي» يتم تقديم اختراعات جديدة، تثير إعجاب سكان مدينة الجزر، أما مسلسل «عندي سؤال» فيسعى إلى تنمية الفضول لدى الأطفال، وذلك من خلال سرده لمجموعة مغامرات يقوم بها الثعلب «وثّاب» والقط «طوّاف».

ولفتت هبة السمت، مديرة منصة «أوان» الرقمية إلى اهتمام «دبي للإعلام» بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال، يسهم في تطوير مهاراتهم المختلفة، وقالت إن «دبي للإعلام» تسعى من خلال «أوان كيدز» إلى عرض مجموعة من التجارب النوعية والمحتوى الإعلامي المبتكر الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث تتميز المنصة بقدرتها على تجسيد روح الإبداع من خلال باقة البرامج والأعمال التي تقدمها لجمهور الأطفال، لضمان حصولهم على متابعة مميزة، وتلبية مختلف أذواقهم، لاسيما أنه يمكنهم متابعة المحتوى الإعلامي المميز ضمن بيئة آمنة تسهم في تطوير نموهم الفكري، مشيرة إلى أن المنصة تطمح من خلال ما تعرضه من أعمال ومسلسلات متنوعة إلى رفع مستوى الذائقة الفنية والجمالية للأطفال، وتحفيزهم على اكتشاف مهاراتهم، وإطلاق العنان لمواهبهم.

يذكر أن «دبي للإعلام» كانت قد أطلقت ميزة «رمز الحماية للأطفال» الخاصة بمنصة «أوان» الرقمية، بهدف توفير بيئة مشاهدة آمنة ومراقبة لمحتوى الأطفال، حيث تساعد هذه الخاصية أولياء الأمور في تحديد وتصفية المحتوى المخصص للأطفال.