نهيان بن مبارك يحضر أفراح الفلاسي والشامسي في دبي

حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد ثاني الفلاسي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة المرحوم خليفة بطي مبارك الشامسي، وذلك بمجلس أم سقيم في دبي.

وهنّأ الشيخ نهيان بن مبارك العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، ودعا الله تعالى أن ينعم عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

من جانبهم، أعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، وعبروا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخللت الحفل - الذي حضره جمع من المدعوّين وأقارب العروسين - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.