«421 للفنون» يستضيف النسخة المتنقلة من «سبيل الغاب»

يقدم مجمع 421 للفنون، وهو منصة مستقلة في أبوظبي تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين، معرض «سبيل الغاب»، النسخة المتنقلة من مهرجان كولومبوسكوب للفنون الذي ينطلق في 22 سبتمبر بمشاركة 19 فناناً من جنوب آسيا، وجنوب غرب آسيا وإفريقيا.

ويقام معرض «سبيل الغاب» في الرواقين 1 و2 داخل مجمع 421 للفنون في أبوظبي، في نسخة متنقلة من مهرجان كولومبوسكوب للفن المعاصر، يلتقي فيها الفنانون لإعادة إحياء المعرفة المتعلقة بالترابط والوصاية والممارسات الاستعادية عبر الغابات المطيرة والبرية والمزارع الجبلية والأراضي الرطبة النهرية.

ويشكّل هذا المعرض دراسة معقدة لتواريخنا البيئية المتآكلة، وللحكمة البيئية المفقودة، وللأجندات التنموية المتوحشة، ويسعى إلى تتبع إرث استعمار الموارد والعقول الذي يعمل في الخفاء. ففي ظل المشاهد الطبيعية المتحولة، يتساءل الفنانون عمن يمتلك أراضي الغابات، ومن يتم تهجيره، ومن يُمنع من دخول المواقع المخصصة للحفظ.

وقال المدير العام لمجمع 421 للفنون، فيصل الحسن: «يسرنا أن نقدم لكم (سبيل الغاب)، حيث يأتي هذا المعرض الجماعي الكبير الذي أقيم أساساً في كولومبو (سريلانكا) في يناير 2024، متماشياً مع اهتمامات الجمهور في دولة الإمارات، ومحتفياً بالمرة الثانية لشراكتنا مع مهرجان كولومبوسكوب».