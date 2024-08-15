«الأرشيف» يثري برنامجه الصيفي بمواد تاريخية موثقة

أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية برامجه التعليمية الصيفية بعدد من المواد العلمية المبتكرة والكفيلة بجذب اهتمام الطلبة المشاركين في الفعاليات الصيفية، وذلك بهدف تعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، وغرس المبادئ الوطنية في نفوسهم.

وتنوعت البرامج التعليمية الوطنية في موضوعاتها المختلفة والتي جاءت في مقدمتها مادة «الشيخ محمد بن زايد.. قيادة وريادة»، والتي تقدم معلومات وأفلاماً تسجيلية موثقة من السيرة الحافلة لسموّه، حفظه الله، بالعطاء والإنجاز، والتي جعلت سموّه قدوة حسنة للأجيال التي ستحمل راية الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار، بجانب «الهوية الوطنية وممارساتها»، وباقة تعليمية جديدة من «القصص المتنوعة لمسرح العرائس» والتي يرويها الأطفال بالاستعانة بالدمى، التي تمثل الشخصيات الكرتونية الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، والتي صنعت لهذا الغرض وصممها الأرشيف والمكتبة الوطنية، لتعزيز التعلم والخيال لدى الأطفال.