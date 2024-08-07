سعود بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن سعيد الطاير

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد بن سعيد الطاير.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة أم سقيم في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.