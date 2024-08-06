ضيف شرف أسبوع دبي للموضة.. علامة إيطالية عريقة

كشف أسبوع دبي للموضة الذي ينظّمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، عن مشاركة علامة «روبرتو كافالي» الشهيرة للأزياء الفاخرة كضيف شرف في فعاليات نسخته المرتقبة لربيع وصيف 2025.

وستختتم علامة الأزياء الإيطالية فعاليات النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، عبر استعراض مجموعة حصرية من تصاميمها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن «أسبوع دبي للموضة يواصل نسخة بعد الأخرى تحقيق النجاح واكتساب المزيد من التقدير والأهمية على الساحة العالمية»، موضحة أن كلّ نسخة من هذا الحدث العالمي البارز تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة عاصمة عالمية للموضة.

وقالت: «تعكس مشاركة علامة الأزياء العالمية العريقة (روبرتو كافالي) في هذه المنصّة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الدور الريادي الذي تلعبه دبي على الساحة العالمية وجهة بارزة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الأزياء والموضة».

وأضافت خديجة البستكي «يسرّنا أن نرحّب بهذه العلامة الشهيرة كضيف شرف في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة، مؤكدين حرصنا الدائم على إثراء تجربة المشاركين عبر انضمام مثل هذه العلامات الرائدة إلى قائمة العلامات المشاركة في فعاليات هذا الحدث».