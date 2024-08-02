وفد من «العويس الثقافية» في ضيافة وزارة الثقافة العُمانية

قام وفد من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة إبراهيم الهاشمي، بزيارة اطلاعية إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمسقط في سلطنة عُمان، وكان في استقبال الوفد المدير العام المساعد للفنون بالوزارة إبراهيم بن سيف بني عرابة، بحضور رئيس الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء سعيد الصقلاوي.

واستعرض وفد المؤسسة سبل التعاون مع سلطنة عُمان، واتفق الطرفان على إقامة فعاليات مشتركة في جوانب الثقافة والفنون، وكذلك تنظيم ندوات مشتركة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ورحّب المدير العام المساعد في الوزارة بوفد العويس، وأبدى رغبة الوزارة في تنظيم فعاليات مشتركة تعود بالفائدة على الطرفين.

وقال الهاشمي إن اللقاء مع المؤسسات الثقافية في سلطنة عُمان يُشكل دعماً قوياً لتعميم الفائدة وتعزيز قيمة المعرفة في المجتمع، حيث كان دأب العويس التواصل مع المحيط الثقافي العربي لمواصلة حراك ثقافي مميز، وكانت مؤسسة العويس قد نظمت الكثير من الأنشطة الثقافية في بقاع عربية مختلفة عادت بالفائدة على أكثر من صعيد.