«مهارات المستقبل للجميع» تتيح 500 فرصة تدريبية

أعلن مشروع المعرفة، ثمرة الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إبرام شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبموجب هذه الشراكة يتيح المشروع الفرصة لأعضاء مجتمع تعلم ريادة الأعمال التابع للبنك الحصول على تراخيص «مهارات المستقبل للجميع»، ما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، ويعزز فرصهم في التوظيف ويحسّن أداءهم الوظيفي.

وبموجب هذه الشراكة التي أبرمت خلال جلسة افتراضية عقدت أخيراً، يحصل نحو 500 فرد من مجتمعات ريادة الأعمال التابعة للبنك، على فرص تدريبية مهنية ضمن مبادرة «مهارات المستقبل للجميع».

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، عن ثقته بأن يسهم هذا التعاون في تطوير المهارات المهنية والشخصية للفئات الراغبة في تعلم مهارات ريادة الأعمال لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: «تحرص المؤسسة باستمرار على إتاحة الفرص المعرفية والتعليمية أمام الكوادر العاملة في مختلف القطاعات والمؤسسات للإسهام في رفع الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية من جانب، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين المنظمات المختلفة من جانب آخر».