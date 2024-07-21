54 طفلاً في الجلسة الرابعة من «برلمان الطفل»

شارك 54 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية، من أعضاء البرلمان العربي للطفل، في الجلسة الرابعة من دورة الانعقاد الثالث التي عقدت أمس بمقر المجلس الاستشاري في الشارقة.

وتناولت الجلسة موضوع «المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني»، من خلال تحقيق جودة الحياة وتعزيز القيم الاجتماعية، وصولاً إلى مستقبل أفضل للأطفال العرب وخدمة أوطانهم.

واستعرض الأطفال المشاركون، برئاسة الطفلة جنان الشريف رئيسة البرلمان، ممثلة لدولة الكويت، خلال الجلسة، تجاربهم الشخصية وآراءهم في كيفية تعزيز دور العضو البرلماني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحقوق والواجبات الاجتماعية للأطفال، مؤكدين أهمية بناء جيل يسهم في التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في دولهم.