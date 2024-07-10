خالد بن محمد يُقدم واجب العزاء بوفاة ميرة بنت راشد المزروعي

قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في قصر المرحوم الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بمنطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء كلّ من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.