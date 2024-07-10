«حمدان بن راشد آل مكتوم» تطلق البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار 2024، الذي ينظمه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار بدبي، خلال الفترة من 8 حتى 23 يوليو الجاري، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر المؤسسة.

وقال الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي: «يسعدنا إطلاق البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار لهذا العام 2024، الذي يتضمن العديد من الورش والبرامج في مختلف المجالات التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتصميم والتصنيع الرقمي وغيرها، إلى جانب الزيارات العلمية إلى بعض من أهم المؤسسات في الإمارات».

وأضاف أن البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب لتعلّم واكتساب مهارات جديدة، وتعزيزها في العديد من المجالات، وتوسيع آفاقهم التعليمية خارج المناهج التقليدية. ومن جانب آخر تسهم هذه النوعية من البرامج في بناء الثقة بالنفس لدى الطلاب، من خلال الإنجازات الملموسة في الأنشطة والمشاريع، كما تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية لهم، وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والابتكار والتواصل وتبادل الأفكار مع أقرانهم، وتعزيز روح العمل الجماعي والإنتاج. وكل ذلك يأتي في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومساعيها في دعم جهود تطوير التعليم ومواكبته متطلبات العصر والنهضة التكنولوجية والعلمية، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي والابتكاري، من خلال الأنشطة العلمية والتحديات، وبما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه للقطاع التعليمي، وسعيها في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، لتنمية مواهبهم واستكشاف إمكاناتهم وتهيئتها بما يتناسب مع أحدث وأعلى المعايير الدولية».

ويستهدف البرنامج الصيفي للابتكار الطلاب في الفئة العمرية من 14–22 سنة، بينما يستهدف البرنامج الصيفي للموهبة الفئة العمرية من 10 إلى 17 سنة.