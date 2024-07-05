تخرجت الطالبة سندس عيسى السالمي بتفوق في مدرسة «نورث أم ريكان إن رناشونال » في دبي، تهنئة من الأهل والأصدقاء بدوام النجاح وتحقيق الإنجازات في الحياة الدراسية والعملية.

تخرجت الطالبة شيخة علي الرئيسي، (مسار عام ) من مدرسة الشفاء بنت عبدالله تهنئة من الأهل والاصدقاء بدوام النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات في الحياة الدراسية والعملية.

تخرجت الطالبة كلوي نايف الدرجاني من مدرسة «نورث أميريكان انترناشونال»، في دبي، تهنئة من الأهل والاصدقاء بدوام النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات في الحياة الدراسية والعملية.

تحرجت الطالبة حصة المازمي، (مسار عام ) من مدرسة مجمع زايد التعليمي-قطاة- تهنئة من الأهل والاصدقاء بدوام النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات في الحياة الدراسية والعملية.