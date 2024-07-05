«الاتصال الحكومي 2024» تعزز مهارات الشباب المبتكر

تفتح «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» في دورتها الـ11، آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع أمام طلاب المدارس والجامعات من خلال جائزتين رئيستين: «تحدي الجامعات» التي تأتي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، أول جامعة وطنية شاملة في الدولة، وجائزة «مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي» الذي يقام بالتعاون مع «مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف» AIJRF، المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائدة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس.

وتقدم الجائزتان أمام الشباب المبتكرين فرصة تصميم وتقديم مشاريع إبداعية جديدة ومميّزة تعزز البيئة التعليمية التطبيقية في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث يتم اختيار المشاركين فيها من قبل الشركاء المعنيين، بما يضمن التقييم الدقيق للقدرات والإمكانات المتميّزة.