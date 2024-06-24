«الشارقة للسيارات القديمة» يطلق استراتيجيته الجديدة

أطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة وفق الرؤية العامة للنادي الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة واحترافية في عالم السيارات القديمة.

وأكد النادي أن الرؤية ترتكز على الريادة في هذا المجال، مع التركيز على المحافظة على ثقافة السيارات القديمة واستدامتها لتعزيز شغف وفهم الأفراد لهذه الرياضة.

وحدد النادي مجموعة من التوجهات الاستراتيجية لتحقيق أهدافه، منها إسعاد المجتمع، والمحافظة على التراث، والابتكار والإبداع، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نسبة سعادة المتعاملين 100%، ونسبة 95% في جودة الخدمة، و100% في التحول الرقمي، وزيادة 15% في عدد أعضاء النادي سنوياً.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، الدكتور علي أبوالزود: «نجدد التزامنا من خلال الاستراتيجية الجديدة، بتعزيز مكانة نادي الشارقة للسيارات القديمة كمرجعية عالمية في هذا القطاع، بما يتلاءم مع الرؤية الحضارية والتنموية للإمارة، إيماناً بأن السيارات القديمة ليست مجرد مركبات، بل هي قطع من التاريخ والثقافة».